Actualidade

O secretário-geral do Eixo Atlântico garantiu hoje não haver "um problema de deslocalização" de empresas da Galiza para o Norte de Portugal, mas sim a necessidade de concertar uma política industrial ao nível da Comunidade de Trabalho da eurorregião.

"Não há deslocalização. O que há é que Portugal está a fazer as coisas bem feitas e a Galiza está a fazer as coisas mal feitas. A Galiza não tem, nem como governo nem [ao nível de] câmaras que protestam, uma política industrial como têm câmaras portuguesas, como é o caso de Viana ou de Braga", afirmou à Lusa o secretário-geral do organismo que congrega 38 municípios portugueses e galegos.

Em resposta à acusação feita pela Câmara de Vigo de que Portugal estaria a captar empresas galegas de forma desleal, Xoan Mao afirmou que "são maus tempos para a racionalidade e o bom senso e, infelizmente, o populismo não é só um problema na França".