Actualidade

Vinte e duas das 28 praias fluviais distinguidas com a Bandeira Azul situam-se no Centro de Portugal, região onde a praia de Mira se tornou a única no Mundo a receber o galardão 31 anos consecutivos.

No total, 70 das 320 praias nacionais (fluviais e marítimas) distinguidas com Bandeira Azul 2017 pertencem ao Turismo Centro de Portugal, que acolhe dois terços das praias fluviais contempladas com o galardão ambiental.

O destaque na região vai, no entanto, para uma zona balnear marítima, a Praia de Mira, que conquistou a primeira Bandeira Azul em 1987, ano em que foi criado o galardão ambiental da Fundação para a Educação Ambiental.