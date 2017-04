Actualidade

O treinador do Benfica recusou hoje qualquer euforia pela liderança isolada, a quatro jornadas do final da I Liga portuguesa de futebol, e assegurou que os 'encarnados' não se "desviam" das "quatro finais" que têm pela frente.

Rui Vitória, que fazia a antevisão da receção ao Estoril-Praia, da 31.ª jornada, marcada para sábado, disse que as 'águias' não entram em "conversas paralelas", nem nas "ondas que se querem fazer", apesar da vantagem de três pontos sobre o FC Porto, segundo classificado.

"O futebol é ação e é no jogo que se resolvem as coisas. Estamos na frente e quem está à frente está mais satisfeito do que quem vem atrás. Focamo-nos no Estoril, porque não sabemos qual o jogo que vai decidir o campeonato. Estamos preparados para os jogos que aí vêm. As conversas na comunicação social não nos desviam. O nosso foco é a final de amanhã (sábado)", frisou, em conferência de imprensa.