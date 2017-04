Actualidade

A seleção portuguesa de futebol de praia, detentora do título, estreou-se hoje no Campeonato do Mundo, que está a decorrer nas Bahamas, com um triunfo sobre o Panamá, por 7-0, no arranque do Grupo C.

Em Nassau, Leo Martins e José Maria assinaram ambos um 'bis', num encontro em que Portugal já vencia por 3-0 no final do primeiro período. Torres, Coimbra e Belchior fizeram os restantes golos da seleção nacional.

Na segunda jornada, agendada para domingo, Portugal vai defrontar o Paraguai, que hoje se vai estrear frente aos Emirados Árabes Unidos.