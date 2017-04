Actualidade

O juiz federal Sérgio Moro, responsável pela operação Lava Jato, ordenou a devolução de 21 presentes que Lula da Silva recebeu como chefe de Estado e que, a seu ver, teriam que estar no acervo da Presidência do Brasil.

Os objetos em causa figuram entre os mais de 150 que foram guardados num cofre no Banco do Brasil e posteriormente apreendidos no âmbito da Operação Lava Jato.

De acordo com o portal noticioso G1, os objetos foram analisados por uma comissão da Secretaria de Administração da Presidência que considerou que os presentes oferecidos pelo Presidente da República a chefes de Estado e/ou de Governo estrangeiros "são adquiridos com recursos públicos", pelo que "os presentes que receba em troca também deveriam ser revertidos" para o património federal.