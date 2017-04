Actualidade

O juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes ordenou, na noite de sexta-feira, a libertação do empresário Eike Batista, considerando que deve aguardar o julgamento por corrupção em liberdade.

O magistrado aceitou o 'habeas corpus' (pedido de libertação imediata) de Eike Batista, depois de considerar que a investigação não será afetada pela libertação, na medida em que os alegados crimes, apesar de serem graves, se reportam há vários anos.

O empresário foi preso em janeiro, no âmbito da Operação Eficiência, um desdobramento das investigações de corrupção da operação Lava Jato na Petrobras e em diversos órgãos públicos do Brasil, e formalmente acusado, no mês seguinte, pelos crimes de corrupção e branqueamento de capitais.