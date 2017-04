Actualidade

O Instituto de Vulcanologia e Sismologia das Filipinas cancelou o aviso de tsunami, emitido depois do forte sismo, de magnitude 7,2, ocorrido esta madrugada no sul do país.

O aviso alertava para a possibilidade de ocorrência de um pequeno maremoto na sequência do terramoto, que ocorreu ao largo da província de Sarangani.

Não foi reportada, até ao momento, a ocorrência de vítimas.