Venezuela

Especialistas em direitos humanos das Nações Unidas manifestaram, na sexta-feira, preocupação relativamente à situação na Venezuela, instando o Governo do Presidente Nicolás Maduro a investigar as mortes ocorridas nas manifestações no país.

"Estamos seriamente preocupados com as acusações de uso excessivo e indiscriminado da força durante os protestos, assim como com as detenções arbitrárias e as mortes", afirmaram em comunicado, indicando que "tais atos constituiriam graves violações aos direitos à vida, a não ser privado arbitrariamente da liberdade, e às liberdades de reunião pacífica e expressão".

A ONU apela, nesse sentido, a que sejam devidamente investigadas as mortes de pelo menos 25 pessoas, observando que centenas de pessoas também ficaram feridas e outras tantas foram detidas nos protestos iniciados em 2015 no contexto de instabilidade económica e social no país.