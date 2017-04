Estoril Open

As desistências de Nick Kyrgios e Albert Ramos depauperam o melhor quadro de sempre do Estoril Open, cabendo agora a Juan Martín del Potro 'salvar' a edição que arranca segunda-feira no Clube de Ténis do Estoril.

Aquele que prometia ser o melhor Estoril Open de sempre - pelo menos, na sua versão renovada, sob a alçada da 3LOVE - deixou de sê-lo nas últimas horas, com a desistência daqueles que seriam os dois primeiros cabeças de série: o polémico e carismático australiano Nick Kyrgios, 16.º tenista mundial e finalista do torneio em 2015, e o surpreendente espanhol Albert Ramos, que chegou à final do Masters 1.000 de Monte Carlo para atingir o seu melhor 'ranking' de sempre (19.º).

A promessa, nunca concretizada, da vinda de um 'top 10' mundial, alimentada por um original vídeo de apelo à presença do número 1 ATP, o britânico Andy Murray, terá, certamente, defraudado as expectativas do público, que acorreu em massa às bilheteiras e esgotou, para já, os últimos dois dias do torneio, reservados às meias-finais e final.