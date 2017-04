Brexit

O presidente do Conselho Europeu afirmou hoje, em Bruxelas, que a proteção dos direitos dos cidadãos deve ser "a prioridade número um" nas negociações entre a UE a 27 e o Reino Unido para a concretização do 'Brexit'.

"Precisamos de garantias sólidas para todos os cidadãos e famílias que serão afetados pelo Brexit, em ambos os lados. Esta deve ser a prioridade número um para a União Europeia e para o Reino Unido", declarou, à chegada à sede do Conselho Europeu, onde hoje os "Vinte e Sete" vão adotar as grandes linhas orientadoras da UE para as conversações com Londres.

O presidente do Conselho apontou que "a Comissão Europeia já preparou uma lista precisa e detalhada dos direitos dos cidadãos" que a UE exige ver protegidos.