Brexit

O chefe negociador da União Europeia (UE) para o 'Brexit', Michel Barnier, salientou que a cimeira extraordinária de hoje tem como objetivo principal "marcar a unidade" dos 27.

"Este é um Conselho Europeu extraordinário que marca a unidade dos 27, que não é dirigida contra o Reino Unido, mas sim que revela que estamos juntos e queremos continuar a estar juntos", disse Barnier, à entrada para uma reunião dos líderes da UE, em Bruxelas.

Os chefes de Estado e de Governo da UE a 27 reúnem-se hoje numa cimeira, em Bruxelas, para adotar as orientações para as negociações com Londres em torno da saída do Reino Unido da UE, o chamado 'Brexit'.