Brexit

O primeiro-ministro, António Costa, manifestou hoje, em Bruxelas, o desejo de que a União Europeia (UE) e o Reino Unido tenham "as melhores relações possíveis" após o 'Brexit'.

"Espero que a primeira mensagem que possamos transmitir ao Reino Unido é que queremos no futuro ter as melhores relações possíveis e que decorram de uma forma muito amigável e possam de uma forma muito construtiva, dando prioridade àquilo que é essencial: os cidadãos", disse Costa, em declarações à entrada para o Conselho Europeu.

Os chefes de Estado e de Governo da UE a 27 reúnem-se hoje numa cimeira, em Bruxelas, para adotar as orientações para as negociações com Londres em torno da saída do Reino Unido da UE, o chamado 'Brexit'.