O primeiro-ministro, António Costa, admitiu hoje em Bruxelas que a candidatura de Portugal a acolher a sede da Agência Europeia do Medicamento "não é fácil", dado a numerosa concorrência, mas afirmou-se convicto de que Lisboa tem os seus trunfos.

Em declarações aos jornalistas à chegada a um Conselho Europeu especial a 27 para a adoção das orientações da União Europeia para as negociações sobre o 'Brexit', António Costa apontou que vai formalizar hoje a candidatura de Portugal a acolher a Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla original), uma das agências que deverão abandonar Londres à luz da saída do Reino Unido da União Europeia.

"Como sabe, há vinte e muitos candidatos, creio que quase todos os Estados-membros, menos dois, são candidatos, portanto vai ser uma candidatura que não é fácil. Mas sem concorrer não é possível ganhar, e portanto é necessário concorrer para ver se no final ganhamos", disse, enumerando de seguida alguns dos trunfos da candidatura portuguesa, a começar pela proximidade a Londres, ainda sede da agência.