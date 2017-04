Actualidade

A presidente do CDS-PP disse hoje que a "montanha" do relatório de PS e BE sobre a dívida portuguesa "pariu um rato", porque " aquilo que é bom no relatório já foi feito" e "a parte inovadora é má e preocupante".

"Estamos numa feira popular, apetece-me usar a expressão do povo de que a montanha pariu um rato", disse Assunção Cristas aos jornalistas em Beja, durante uma visita à Ovibeja, a propósito do relatório do grupo de trabalho de PS e Bloco de Esquerda (BE) sobre a sustentabilidade da dívida portuguesa,

Segundo a líder dos centristas, "aquilo que é bom no relatório já foi feito, nomeadamente quando se aumentaram as maturidades, pagando mais extensamente e quando se diminuíram os juros, e quando se fez um pagamento antecipado ao Fundo Monetário Internacional (FMI) no tempo do anterior Governo e que este Governo, aliás, veio limitar".