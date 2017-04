Sarampo

As escolas devem comunicar aos delegados de saúde os casos de alunos que não têm as vacinas em dia de acordo com o Programa Nacional de Vacinação, determina um despacho do Governo.

O diploma, publicado sexta-feira em Diário da República, indica que é necessário "reforçar os mecanismos de articulação dos estabelecimentos escolares com as autoridades de saúde" no que à vacinação diz respeito.

Assim, os estabelecimentos de educação pré-escolar, do básico e do secundário devem comunicar aos delegados de saúde coordenadores do respetivo agrupamento de centros de saúde da área de cada escola "os alunos que não se encontrem com a vacinação recomendada atualizada".