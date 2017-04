Brexit

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia a 27 adotaram hoje, em Bruxelas, as grandes linhas orientadoras para as negociações com Londres com vista à concretização da saída do Reino Unido do bloco europeu.

No primeiro Conselho Europeu formalmente com formato a 27, os líderes europeus não precisaram de mais de um quarto de hora para adotar as diretrizes da União para as negociações com o Reino Unido, como constatou o presidente da Comissão Europeia.

"Unidade em ação: a UE27 adotou as orientações sobre o artigo 50.º em menos de 15 minutos", escreveu Jean-Claude Juncker na sua conta na rede social twitter.