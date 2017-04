Actualidade

O treinador adjunto do Sporting Raul José afirmou hoje que a equipa quer vencer o Sporting de Braga, na 31ª jornada da Liga de futebol, e dedicar o triunfo ao técnico Jorge Jesus, mas alertou para as dificuldades.

O treinador adjunto esteve hoje presente na sala de imprensa da Academia em Alcochete para fazer a antevisão da deslocação a Braga, no lugar o técnico Jorge Jesus, que perdeu o seu pai, Virgolino Jesus, na sexta-feira.

"Quando se perde um ente querido é sempre um momento de dor, mas o Jorge vai voltar com dedicação e paixão e, de certeza, que os jogadores vão estar com ele. Vamos tentar dar-lhe essa vitória, que ele merece", afirmou Raul José em conferencia de imprensa, em referência à morte, na sexta-feira, do pai de Jorge Jesus, Virgolino de Jesus.