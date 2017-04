Actualidade

O número de insolvências decretadas nos tribunais judiciais de primeira instância diminuiu cerca de 16% no quarto trimestre de 2016 em relação ao mesmo período de 2015, revelou hoje o Ministério da Justiça.

As estatísticas trimestrais da Direção-Geral da Política de Justiça (DGPJ) adiantam que em outubro, novembro e dezembro de 2016 foram decretadas 2.939 insolvências, menos 567 do que no mesmo período de 2015, quando foram determinadas 3.506 falências.

Apesar desta diminuição, aquele organismo do Ministério da Justiça refere que há "uma tendência acentuada para o crescimento, sendo que o valor registado no quarto trimestre de 2016 corresponde a quatro vezes o valor do quarto trimestre de 2007".