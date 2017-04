Actualidade

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, defendeu hoje "uma efetiva renegociação" da dívida pública, reiterando que a proposta do PS e do BE "fica aquém do necessário".

Da parte de Portugal, segundo Jerónimo de Sousa, importa que o Governo assuma o "enfrentamento dos interesses e objetivos da União Europeia e de todos quantos especulam" com a dívida pública nacional.

"Sem prejuízo da concretização de micro soluções como aquelas que PS e BE avançam - manifestamente insuficientes e limitadas - o que se impõe é uma efetiva renegociação que assegure a redução do montante da dívida e do volume do serviço da dívida", disse, em Coimbra, num almoço de militantes e simpatizantes em que foram apresentados os primeiros candidatos da CDU à Câmara e Assembleia Municipal locais.