Actualidade

A exploração de petróleo no Algarve, a central de Almaraz, além do aquecimento global ou da poluição, são os motivos apontados por alguns dos participantes da Marcha pelo Clima, que juntou algumas centenas de pessoas em Lisboa.

A concentração fez-se na praça do Comércio, onde se foram juntando os participantes da Marcha pelo Clima, desde cidadãos anónimos, a Organizações Não-Governamentais (ONG), partidos políticos e algumas figuras públicas.

Da Praça do Comércio, o caminho fez-se pela Rua Augusta, passou pela Praça da Figueira com destino ao Largo do Intendente.