Actualidade

O internacional português Ricardinho foi hoje eleito pela quarta vez, terceira consecutiva, o melhor jogador de futsal do mundo pelo Futsalplanet, superando por larga margem os mais diretos concorrentes.

Ricardinho, que representa o Inter Movistar, de Espanha, que no domingo disputa com o Sporting, no Cazaquistão, a final da Taça UEFA Futsal, somou 736 votos, contra 452 do espanhol Miguelin e 273 do argentino Leandro Cuzzolin.

Depois de se ter sagrado melhor jogador do mundo em 2010, ano em que ao serviço do Benfica ganhou a Taça UEFA de futsal frente à sua atual equipa por 3-2, o internacional português repetiu a distinção em 2014, 2015 e 2016.