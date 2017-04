Actualidade

O Rio Ave consolidou hoje o sétimo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer hoje no terreno do Nacional, por 2-0, deixando a equipa madeirense mais perto da despromoção à passagem da 31.ª jornada.

No Estádio da Madeira, no Funchal, Tarantini, aos 49 minutos, e Krovinovic, aos 74, desenharam o triunfo da equipa de Vila do Conde, que passou a somar 45 pontos, menos dois do que o Marítimo, mantendo-se na luta pelo acesso à Liga Europa.

A três jornadas do final, o Nacional segue em último, com 20 pontos, menos três do que o Tondela, e a cinco do Moreirense, que visita o Arouca no domingo e que, em caso de vitória, deixa o clube insular à beira da despromoção.