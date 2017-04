Actualidade

O Sporting qualificou-se hoje para a final da Taça Challenge de andebol, ao derrotar os holandeses do JMS Hurry-Up, por 37-14, em jogo da segunda mão das meias-finais, disputado em Almada.

Depois de ter vencido a primeira mão, na Holanda, por 32-27, o Sporting repetiu o triunfo no Pavilhão do Ginásio do Sul, assegurando a sua segunda presença na final da Taça Challenge, depois de ter conquistado o troféu em 2009/10.

Um ano depois de o ABC de Braga ter ganhado a prova, ao bater o Benfica na final, o Sporting vai agora enfrentar o vencedor da meia-final que opõe o Valur, da Islândia, ao Potaissa Turda, da Roménia. Os islandeses ganharam a primeira mão em casa, por 30-22, disputando-se o segundo jogo no domingo, no pavilhão dos romenos.