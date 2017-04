Actualidade

O Bayern Munique conquistou hoje o título de campeão alemão de futebol, o 27.º da sua história e o quinto consecutivo, ao vencer fora o Wolfsburgo, por 6-0, em jogo da 31.ª jornada.

Com o Bayern Munique é também campeão o médio internacional português Renato Sanches, contratado pelos bávaros ao Benfica e que hoje entrou aos 75 minutos, mas que raramente foi opção na equipa de Carlo Ancelotti, com 16 jogos no campeonato, 11 dos quais como suplente utilizado.

A equipa alemã, recordista de títulos, muito à frente do Nuremberga (com nove), não pode este ano fazer a 'dobradinha', depois de ter sido eliminada a meio da semana pelo Borussia Dortmund (3-2) nas meias-finais da Taça da Alemanha.