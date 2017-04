Actualidade

O FC Porto venceu hoje no terreno do Desportivo de Chaves, por 2-0, e manteve o atraso de três pontos para o Benfica, líder da I Liga portuguesa de futebol, à passagem da 31.ª jornada.

Após dois empates seguidos, os 'dragões' voltaram aos triunfos, com golos do avançado brasileiro Soares, que fez o seu 19.º tento no campeonato, aos 52 minutos, e do médio André André, aos 72, num jogo que terminou com o FC Porto reduzido a 10 unidades, por expulsão de Maxi Pereira, aos 89.

O FC Porto passou a somar 72 pontos, mesmo três do que Benfica, líder e tricampeão em título, que recebeu e venceu o Estoril-Praia (2-1). O Desportivo de Chaves mantém 37 pontos e caiu uma posição, para nono, perdendo o oitavo lugar para o Boavista (38).