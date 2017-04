Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, no sábado, ao cumprir 100 dias na Casa Branca, que vai tomar "uma grande decisão" sobre o Acordo de Paris relativo às alterações climáticas "nas próximas duas semanas".

"Vou tomar uma grande decisão sobre o Acordo de Paris nas próximas duas semanas. Vamos ver o que acontece", anunciou Trump, insistindo que os regulamentos ambientais sufocam o crescimento económico e são responsáveis pela perda de empregos no país, durante um encontro em Harrisburg, no estado da Pensilvânia, onde assinalou os seus primeiros 100 dias no poder.

Os Estados Unidos estão a equacionar se mantêm o Acordo de Paris, assinado por 195 países em dezembro de 2015 para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e conter o aquecimento global abaixo dos dois graus celsius.