Venezuela

A oposição venezuelana convocou, no sábado, novos protestos em todo o país para segunda-feira, 1.º de Maio, contra a "ditadura" e para reivindicar eleições e um novo tribunal, após um mês de manifestações que fizeram 29 mortos.

"Queremos reforçar esta mensagem e convocar todas as pessoas da Venezuela nos 24 estados do país (...) contra a ditadura", afirmou o vice-presidente da Assembleia Nacional (parlamento), o opositor Freddy Guevara, em conferência de imprensa.

"Vamos marchar até às sedes do Supremo Tribunal e do Conselho Nacional Eleitoral [CNE], com calma mas com firmeza", sublinhou, apontando que os dois órgãos foram "absorvidos" por parte do Governo venezuelano.