Papa

Setenta postos de atendimento e cerca de 1.500 voluntários vão apoiar os peregrinos que se deslocam a pé ao Santuário de Fátima para participarem na peregrinação internacional aniversária de 12 e 13 de maio, presidida pelo papa Francisco.

Segundo a página oficial na Internet da visita do papa Francisco, http://www.papa2017.fatima.pt, "a grande novidade deste ano" é a existência de assistência espiritual em todos os postos de atendimento aos peregrinos geridos pelo Movimento da Mensagem de Fátima, espaços "distribuídos pelo país, mas com maior incidência no norte, de onde provém o maior número de grupos de peregrinação a pé".

"O lava-pés, o tratamento de bolhas, as massagens lombares e musculares, e o serviço de refeições são alguns dos serviços que se podem encontrar nestes postos, além da assistência espiritual", indica a mesma fonte, assinalando que alguns dos postos possibilitam ainda aos peregrinos descansarem e dormirem.