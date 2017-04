Actualidade

A PSP do Porto deteve 27 pessoas e apreendeu mais de 450 doses de estupefacientes em duas operações realizadas durante o fim de semana na zona do Porto, Póvoa de Varzim e Vila do Conde, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o Comando Metropolitano do Porto da PSP adianta que 18 pessoas foram detidas por condução sob o efeito de álcool, três por condução sem carta, cinco por tráfico de droga e uma por posse de arma proibida.

Das operações desenvolvidas resultou ainda a apreensão de 286 doses de haxixe, 20 doses de cocaína e 153 doses de 'ecstasy', assim como de uma navalha de abertura automática e os documentos de 12 viaturas automóveis, para além da instauração de dois autos de ocorrência por consumo e tráfico de estupefacientes.