Brexit

A primeira-ministra britânica, Theresa May, afirmou hoje que é preferível não haver acordo do que obter um mau acordo quanto à saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit).

A chefe do governo britânico assegurou ainda que não vive "noutra galáxia", respondendo a críticas de responsáveis europeus que a acusaram de ser muito exigente.

As críticas de responsáveis europeus surgem relatadas na imprensa, com o Sunday Times a escrever "May vive numa outra galáxia, diz Bruxelas", relatando a reunião de quarta-feira em Londres entre Theresa May, o presidente da Comissão Europeia e o negociador da União Europeia, Michel Barnier.