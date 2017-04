Actualidade

Uma aeronave da Transportadora Aérea Angolana (TAAG) registou hoje uma avaria técnica após a sua aterragem, informou hoje fonte da companhia nacional, assegurando que passageiros e tripulação estão bem.

Segundo o porta-voz da TAAG, Carlos Vicente, trata-se de uma aeronave do tipo Boeing 737-700, que operava a rota Luanda/Soyo, a capital angolana e a província angolana do Zaire, tendo apresentado o problema quando se preparava para o estacionamento.

"Não houve vítimas humanas, a aeronave está imobilizada no Soyo, e a TAAG está a acautelar todos os pormenores no sentido de poder transportar os passageiros que se encontram na cidade do Soyo, para regressarem a Luanda", disse o porta-voz da TAAG, sem especificar a natureza da avaria.