Actualidade

O Sporting voltou hoje a deixar escapar o único título que lhe falta no futsal, ao perder na final da UEFA Futsal Cup com o campeão espanhol do Inter Movistar, por 7-0, em Almaty, no Cazaquistão.

A equipa do português Ricardinho, que no sábado voltou a ser eleito o melhor jogador de futsal do mundo, marcou por Bastezini (1-0, aos 06.05 minutos) e Lolo (2-0, aos 15.14), e na segunda parte por Rafael (3-0, 22.15), Rivillos (4-0, 23.25, e 5-0, 31.10) e Ricardinho (6-0, 33.25, e 7-0, 36.09).

Esta foi a segunda final da UEFA Futsal Cup, que designa o campeão europeu da modalidade, perdida pelo Sporting, que em 2011, também em Almaty, tinha sido derrotado pelos italianos do Montesilvano (5-2).