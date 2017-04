Actualidade

Arouca e Moreirense empataram hoje 2-2, em jogo da 31.ª jornada da I Liga de futebol, disputado no Estádio Municipal de Arouca.

A equipa da casa adiantou-se no marcador aos 30 minutos, com um golo de Tomane, dilatando a vantagem já a fechas a primeira parte, por Crivellaro, aos 45+2. No segundo tempo, um 'bis' de Boateng, aos 46 e 57, empatou o jogo para o Moreirense.

Com esta igualdade, o Arouca subiu ao 14.º lugar, agora com 32 pontos, enquanto o Moreirense manteve-se na 16.ª e antepenúltima posição, com 26 pontos, mais três que o penúltimo, o Tondela.