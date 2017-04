Actualidade

O Sporting venceu hoje no terreno do Sporting de Braga, por 3-2, com um 'hat-trick' de Bas Dost, em jogo da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

No Estádio do Municipal de Braga, o avançado holandês, melhor marcador da Liga, com 31 golos, marcou aos 50 minutos, de grande penalidade, aos 75 e aos 84, anulando a vantagem inicial conseguida por Ricardo Horta, aos 13, e desfazendo a igualdade reposta momentaneamente por Rui Fonte, aos 79.

O Sporting segue no terceiro lugar, com 67 pontos, menos cinco do que o FC Porto, segundo, e mais oito do que o Vitória de Guimarães, quarto, enquanto o Braga continua na quinta posição, com 51, mais quatro do que o Marítimo, que hoje foi derrotado pelo Feirense (2-1).