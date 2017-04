Actualidade

O Presidente da República atribuiu hoje à Associação Naval de Lisboa o título de membro honorário da Ordem do Infante D. Henrique e sugeriu que esta recupere o nome Real, com que foi criada por D. Pedro V.

Marcelo Rebelo de Sousa teve este gesto no final de um desfile náutico que assinalou o encerramento das comemorações dos 160 anos da Associação Naval de Lisboa, com cerca de 300 embarcações, ao qual se juntou, no catamarã "Gaivota do Mar".

Declarando-se "republicano confesso", o chefe de Estado afirmou ter "dificuldade em entender como é que se mudou o nome, e como ainda não voltaram a recuperar o nome histórico de Real Associação Naval de Lisboa, como outras instituições, que mantêm a sua denominação de origem".