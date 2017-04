Actualidade

O Óquei de Barcelos conquistou hoje a Taça CERS de hóquei em patins pela terceira vez, a segunda seguida, ao derrotar na final os anfitriões italianos do Viareggio, por 4-2.

João Guimarães (16 minutos), Hugo Costa (20), Rúben Sousa (41) e Vieirinha (50) fizeram os golos da equipa minhota, enquanto Xavi Costa (05) e Mirko Bertolucci (42) marcaram para o Viareggio.

Esta é a terceira vez que o Óquei de Barcelos vence a Taça CERS, depois de 1995 e 2016, igualando os espanhóis do Liceo da Corunha e os italianos do Novara como as equipas mais vitoriosas da competição.