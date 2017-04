Actualidade

A seleção portuguesa de futebol de praia ficou hoje em situação mais difícil para renovar o título de campeã do mundo, após derrota por 5-3 ante o Paraguai, na segunda jornada do Grupo C do Mundial, a decorrer nas Bahamas.

Portugal, que nunca esteve em vantagem, terminou o primeiro período empatado 1-1 e o segundo 2-2, sofrendo depois um parcial de 3-1.

Na estreia, na sexta-feira, Portugal goleou o Panamá por 7-0, e na terça-feira terá um decisivo jogo com os Emirados Árabes Unidos, que tinham batido o Paraguai, por 3-2, e que hoje enfrentam os panamianos. Os dois primeiros de cada grupo passam aos quartos de final.