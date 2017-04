Actualidade

Um pequeno grupo de manifestantes obrigou hoje ao fecho temporário do Hotel Timor durante cerca de 30 minutos depois de ameaças à direção pelo facto de as instalações não estarem encerradas durante o 1º de maio.

Os manifestantes, que incluíam representantes de vários sindicatos, ameaçaram igualmente funcionários de uma loja da Timor Telecom nas mesmas instalações.

Fonte do Hotel Timor disse à Lusa que os manifestantes dirigiram ameaças aos funcionários e à direção, que inclui vários portugueses, com frases como "vai-te embora para Portugal" e "outras frases do tipo".