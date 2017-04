Venezuela

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou no domingo um novo aumento de 60% do salário mínimo dos venezuelanos que, com subsídio de alimentação incluído, atinge o equivalente a 258 euros.

Segundo Nicolás Maduro, com este aumento, o salário mínimo base dos venezuelanos passa a ser de 65.021,04 bolívares (84 euros) e o subsídio de alimentação de 135.000,00 bolívares (174 euros), totalizando 200.021,00 bolívares (258 euros à taxa de câmbio oficial Dicom).

O anúncio foi feito no programa radiofónico e televisivo "Os domingos com Maduro", transmitido através da televisão e rádio estatais, durante o qual explicou que os "cesta tickets" (subsídios de alimentação) deixam de ser pagos por via eletrónica.