Actualidade

Xanana Gusmão mantém-se na presidência do Congresso Nacional da Reconstrucao Timorense (CNRT), não tendo havido qualquer desafio à sua liderança, e Francisco Kalbuadi foi eleito secretário-geral, derrotando a lista liderada pelo antecessor, Dionisio Babo.

Ao cargo de secretário-geral apresentaram-se três listas, tendo Francisco Kalbuadi, que era presidente da Comissão Diretiva Nacional, sido eleito com 531 votos contra os 195 obtidos pelo secretário-geral cessante, Dionísio Babo, e os 188 obtidos pelo atual presidente do Parlamento Nacional, Adérito Hugo da Costa.

Kalbuadi, atual ministro do Turismo, Arte e Cultura, tem estado ligado a alguns processos de investigação em Timor-Leste com a imprensa timorense a noticiar em outubro do ano passado que o Tribunal Distrital de Díli o estava a investigar por alegadas irregularidades no financiamento do partido em 2012.