Novo Banco

O Novo Banco anunciou hoje que assinou um contrato para a venda da operação na Venezuela à BancaAmiga - Banco Microfinanciero, sem revelar o valor, operação que se insere no âmbito da estatégia de desinvestimento de participações internacionais.

"Informamos que o Novo Banco celebrou com a BancaAmiga, Banco Microfinanciero, da Venezuela, um contrato promessa de compra e venda dos ativos e passivos da Sucursal na Venezuela do Novo Banco", lê-se num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Numa outra nota, o banco liderado por António Ramalho lembra que a sua operação na Venezuela arrancou em 2012, tinha 49 colaboradores e operava no quadro do direito Venezuelano, registando quatro milhões de euros em recursos e 2,2 milhões de euros em crédito.