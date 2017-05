Actualidade

Os promotores de novos projetos de energia renovável podem a partir de hoje e até 15 de maio avançar com pedidos de licenciamento de produção em regime especial junto da Direção-Geral de Energia e Geologia.

Segundo um comunicado do gabinete do secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanchez, o novo prazo para licenciamento de centrais renováveis arranca hoje, no âmbito da estratégia do Governo de aposta crescente em energia renovável concorrencial e sem recurso a subsidiação que onere a fatura das famílias e das empresas.

O documento faz um balanço das medidas de promoção do solar fotovoltaico e refere que durante a atual legislatura já foram aprovadas 11 centrais de tecnologia fotovoltaica de concentração, em regime de mercado, com uma potência instalada de 457 megawatts.