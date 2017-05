Actualidade

A greve dos tripulantes de cabine da transportadora Azores Airlines e SATA Air Açores regista uma adesão de 100% e apenas os voos de serviços mínimos são realizados, disse hoje fonte sindical.

"Neste momento estamos com 100% de adesão à greve, tal como tínhamos previsto", disse Bruno Fialho, do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), em declarações à agência Lusa, indicando que foram determinados dois voos de serviços mínimos na SATA Air Açores, que assegura as ligações aéreas entre as nove ilhas dos Açores e dois na Azores Airlines, para o exterior do arquipélago.

O Sindicato acusou, no entanto, a companhia aérea açoriana de estar "a introduzir dentro do voo de serviços mínimos mais dois voos".