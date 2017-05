Actualidade

A Reditus passou de lucros em 2015 a prejuízos de 2,9 milhões de euros em 2016, segundo um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os prejuízos registados em 2016 comparam com o resultado líquido positivo de 264 mil euros obtido no período homólogo anterior.

Os proveitos operacionais chegaram aos 44,9 milhões de euros, refletindo uma queda de 23,2% face ao mesmo período do ano anterior, devido à contração dos negócios no principal mercado africano e a manutenção de um contexto económico adverso no mercado doméstico.