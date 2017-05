1º de Maio

Milhares de pessoas estão a desfilar hoje pela avenida Almirante Reis, em Lisboa, para lembrar que "o trabalho é um direito" e que "a luta continua" porque "maio está na rua", numa marcha organizada pela central sindical CGTP-IN.

Marcada para sair do Largo do Martin Moniz às 14:30, era já perto das 16:00 quando o desfile do 1º de Maio passou ao lado do Intendente.

Na frente da marcha, segue o líder da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional, Arménio Carlos, ladeado por outros membros da plataforma sindical.