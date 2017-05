Actualidade

Duas pessoas morreram hoje à tarde por afogamento na praia da Nazaré, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.

A mesma fonte adiantou que se trata de um homem e uma mulher, de nacionalidade espanhola.

Segundo o CDOS de Leiria, o alerta foi dado, via 112, às 14:35 e no local estiveram os bombeiros e elementos da Capitania da Nazaré, com sete viaturas e dois meios aquáticos, além da PSP.