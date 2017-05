Actualidade

As capitanias dos Portos de Santa Cruz das Flores e da Horta (Faial), nos Açores alertaram hoje a comunidade marítima para o agravamento do estado do mar, com ondas que poderão atingir os seis metros.

"A Capitania do Porto de Santa Cruz das Flores e a Capitania do Porto da Horta alertam para o agravamento do estado do mar, que associado a vento forte, já se começou a fazer sentir no dia 01 de maio", refere em comunicado o capitão do porto da Horta, Rafael da Silva, acrescentando que nas ilhas do grupo ocidental (Flores e Corvo) a agitação marítima, de sudoeste, pode atingir os seis metros, na terça-feira.

"Nas Ilhas do Triângulo, [São Jorge, Faial e Pico] a agitação marítima, dos quadrantes de oeste, poderá ultrapassar os quatro metros", segundo o comunicado do capitão do porto da Horta, responsável pelos portos das ilhas do Faial, Pico e São Jorge (grupo central) e Flores e Corvo (grupo ocidental).