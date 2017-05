1º de Maio

A Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP) vai realizar duas manifestações a 03 de junho em Lisboa e no Porto, anunciou hoje o secretário-geral da Intersindical, num discurso de 1.º Maio cheio de recados ao Governo.

Perante milhares de pessoas concentradas na Alameda Afonso Henriques, em Lisboa, Arménio Carlos anunciou que a CGTP-IN convocou "duas grandes manifestações", inseridas no Dia Nacional de Luta, com o lema "Unidos pela valorização do trabalho e dos trabalhadores".

"Um dia de luta nacional de conferência que convoca todas as mulheres e homens trabalhadores (...) que lutam pela efetivação da mudança de política e que irão, a uma só voz, transmitir ao Governo que este é o momento de avançar, porque é a partir do que se faz no presente que se constrói o futuro", disse Arménio Carlos.