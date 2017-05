Actualidade

O GDESSA Barreiro conquistou hoje pela segunda vez a Liga feminina de basquetebol, ao vencer a AD Vagos, por 65-50, na terceira jornada da 'final four', disputada no Barreiro.

A formação barreirense, detentora da Taça de Portugal, reeditou o êxito de 2006/07 ao somar, no Pavilhão Municipal Luís de Carvalho, no Barreiro, o segundo triunfo na competição, beneficiando da vantagem no confronto direto com o CAB Madeira.

GDESSA Barreiro e CAB Madeira, que hoje venceu o Olivais de Coimbra (72-64), terminaram a competição com seis pontos cada, valendo o triunfo da formação anfitriã, no sábado, por 77-68, na primeira jornada.