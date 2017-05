Estoril Open

O tenista português Frederico Silva, convidado da organização, apurou-se hoje para a segunda ronda do Estoril Open, ao derrotar o uzbeque Denis Istomin, em dois 'sets'.

Silva, 426.º tenista mundial, derrotou o 74.º do 'ranking', por duplo 6-2, em 71 minutos.

Na segunda ronda, o português vai defrontar o espanhol David Ferrer, quarto cabeça de série do torneio que decorre até domingo no Clube de Ténis do Estoril, em Cascais.